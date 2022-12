Testemunha relata que Thiago Rodrigues só notou ferimento quando estava dentro do taxi, diz jornal

17/12/2022 | 12:11



Mais um desdobramento sobre o caso onde Thiago Rodrigues alega ter sido espancado por assaltantes, no último dia, 10, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da CNN, o taxista que levou o ator até o hospital fez seu depoimento, falando que viu o momento que o artista foi socorrido.

Segundo o relato do taxista para a polícia, Thiago ficou caído na rua por cerca de meia hora e só notou que estava ferido dentro do taxi:

O declarante percebeu que existia uma pessoa deitada próximo a uma barraca da feira de domingo, que essa pessoa ficou deitada por uns 30 min, até a chegada dos feirantes e reparou que duas ou três pessoas se aproximaram da pessoa, que estava deitada na praça, e se levantou, foi aí que reparou se tratar de um rapaz, branco, usando um boné e carregando uma mochila nas costas. Já no interior do táxi, o rapaz reclamou que estava com a cabeça sangrando, momento em que colocou as mãos na cabeça, sem tirar o boné, e mostrou para o declarante as mãos com sangue. O declarante, depois de ver o rapaz levar as mãos a cabeça e mostrá-las sujas de sangue, o aconselhou a ir a um hospital, para fazer um curativo, pois estava com algum ferimento.

Segundo informações da CNN, agora a polícia, além de estar analisando imagens de câmeras de segurança e até o momento não encontrarem nenhuma movimentação suspeita, querem localizar os feirantes citados no depoimento do taxista, para saber o que eles viram na ocasião.