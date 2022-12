Pabllo Vittar faz participação especial em show de Bring Me The Horizon

17/12/2022 | 12:11



Na noite da última sexta-feira, dia 16, Pabllo Vittar surpreendeu os fãs ao aparecer em um show da banda Bring Me The Horizon, que acontecia em São Paulo.

O grupo é conhecido pelo hit Chelsea Smile, mas tem outro fator que mexe com o público no Brasil, o vocalista Oliver Sykes. Além de ser casado com uma brasileira, ele tem uma casa no país e até CPF.

Mostrando toda a sintonia entre o grupo e o Brasil, Pabllo compartilhou algumas fotos com o cantor e também um vídeo da colaboração com a banda britânica. A drag cantou Antivist, música do álbum Sempiternal, de 2013.