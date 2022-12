Durante férias no Brasil, Neymar Jr. curte festa em Santa Catarina com Gabriel Medina e causa alvoroço

17/12/2022 | 12:11



Após a Copa do Mundo, Neymar Jr. veio ao Brasil para passar mini férias ao lado dos parças, apelido dado aos seus amigos. Depois de promover algumas festinhas em São Paulo, o craque viajou com Gabriel Medina para Itapema, em Santa Catarina, onde ele tem um apartamento com vista para o mar.

Segundo informações do jornal Extra, o imóvel foi avaliado em cerca de seis milhões de reais e tem 440 metros quadrados, além de cinco suítes. A chegada do craque na cidade animou os fãs da região, que fizeram vigília na porta do apartamento.

Ainda de acordo com o jornal, as festas promovidas por Neymar não permitem o uso de celular. Mas, um vídeo de duas convidadas acabou vazando na web. A legenda diz:

Festa dos meninos. Pena que não pode celular, gente, surreal.

Em outro registro, Medina surge acompanhado de uma moça de rosa. Ela está segurando um copo de bebida na mão. Depois dessa passagem pelo sul, o surfista teria, inclusive, começado a seguir algumas amigas da região.