Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, estaria se envolvendo com atriz da Globo, diz colunista

Eita! Será que a fila andou? Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, parece estar se envolvendo com uma atriz da TV Globo. Segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, a artista estaria tentando aconselhar o militar durante esse período conturbado de separação.

O nome da atriz em questão ainda não foi revelado, mas se sabe que ela faz parte do elenco de Todas as Flores, novela do Globoplay. A moça estaria super envolvida no processo de divórcio, inclusive aconselhando Lucas a ficar calmo e se manter preservado.

Vale lembrar que, após a separação, Jojo registrou um boletim de ocorrência devido uma discussão acalorada entre eles. A cantora, inclusive, chegou a pedir uma medida protetiva contra o ex.

