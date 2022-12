Aos 80 anos de idade, Susana Vieira voltará a desfilar no Carnaval de 2023

17/12/2022 | 12:11



Olha ela! No auge de seus 80 anos de idade, Susana Vieira irá mostrar que ainda tem samba no pé. Segundo informações do jornal Metrópoles, a atriz irá desfilar no Carnaval de 2023 pela Acadêmicos da Grande Rio, escola campeã em 2022.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Susana desfila com a escola. Na verdade, a relação de Vieira com a Grande Rio já tem cerca de 30 anos. No entanto, há quatro anos a atriz não coloca o pé na avenida.

Voltei! Aqui é o meu lugar, estou trabalhando junto com a feiticeira, mas eu vou sair na escola. Linda, maravilhosa, octogenária, mas viva e feliz, voltei para minha família, minha família Grande Rio, declarou Susana.

Que continua:

Quatro anos, dois foram de pandemia, um foi porque eu estava com Covid e o outro acho que não sei, me desentendi com alguém lá, que eu não lembro quem era, mas sabe porque? Porque o Jayder não estava, porque quando o Jayder está, eu também estou.

Sem dar muitos spoilers, a atriz contou alguns detalhes de como será a sua entrada.

Eu venho sozinha acompanhada de um boi. A gente não vem no chão, devido ao pouco oxigênio que resta no meu pulmãozinho cansado, porque eu tive Covid esse ano. O médico disse que se fosse em um carrinho eu poderia vir, então o Jayder criou um carrinho para mim.