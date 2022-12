Volante De Lucca, ex-Bahia, é a segunda contratação do Vasco para temporada 2023

17/12/2022 | 11:50



O Vasco confirmou neste sábado a contratação do volante Patrick de Lucca, de 22 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Ele é o segundo atleta que chega para reforçar o elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri na temporada 2023.

Natural de São Paulo, Patrick de Lucca iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras e chegou ao Bahia, onde teve destaque e conquistou a Copa do Nordeste em 2021. Pelo clube baiano, são 109 jogos, com quatro gols e quatro assistências.

Patrick, que pediu para ser chamado apenas de De Lucca no Vasco, chegou sem custos ao clube carioca, em uma tentativa de substituir Yuri Lara, a caminho do futebol japonês.

De Lucca foi o segundo jogador anunciado pelo Vasco com o aporte da 777 Partners. Antes do volante, o time carioca havia anunciado o atacante Pedro Raul, ex-Goiás e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, apenas atrás de Cano, do Fluminense (26 a 19).

O Vasco estreia no Campeonato Carioca em 15 de janeiro, diante do Madureira, em São Januário.