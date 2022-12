UE anuncia sanções contra economia e indivíduos russos por invasão da Ucrânia

16/12/2022 | 21:17



A União Europeia anunciou nesta sexta-feira, 16, as medidas de seu novo pacotes de sanções à economia e indivíduos russos por conta da invasão da Ucrânia neste ano. A decisão impõe novos controles e restrições à exportação de produtos e tecnologias de uso duplo, bem como bens e tecnologias que possam contribuir para o aprimoramento tecnológico do setor de defesa e segurança da Rússia, expandindo a lista de entidades ligadas ao complexo militar e industrial da Rússia em mais 168 entidades visadas por medidas setoriais, segundo comunicado emitido pelo bloco.

O anuncio foi feito após a reunião de líderes do Conselho Europeu. Além disso, a UE expandirá a proibição de exportação de bens e tecnologia relacionados à aviação e à indústria espacial para incluir motores de aeronaves e suas peças, diz a publicação. Essa proibição se aplicará a aeronaves tripuladas e não tripuladas, o que significa que a partir de agora haverá uma proibição da exportação direta de motores de drones para a Rússia e qualquer terceiro país que possa fornecer drones para a Rússia, aponta o documento, o que poderia ser o caso do Irã.

A UE imporá um congelamento de ativos contra dois bancos russos adicionais e adicionará o Banco Russo de Desenvolvimento Regional à lista de entidades estatais ou controladas russas que estão sujeitas a uma proibição total de transações, aponta o comunicado. A UE ampliará ainda a proibição de novos investimentos no setor de energia russo proibindo adicionalmente novos investimentos no setor de mineração russo, com exceção de atividades de mineração e extração envolvendo certas matérias-primas críticas, diz a publicação.

Além das sanções econômicas, o Conselho decidiu adotar um pacote abrangente de medidas individuais, tanto em número quanto em conteúdo, listando um número muito significativo de indivíduos e entidades adicionais.