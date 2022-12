Rodovia dos Imigrantes tem congestionamento na noite desta sexta (16)

Da Redação



16/12/2022 | 21:08



A Ecovias, concessionária que administra a rodovia dos Imigrantes, informou que o trecho sentido litoral, km 66 ao km 70, tem congestionamento na noite desta sexta-feira (16). O motivo é o alto fluxo de veículos.

Neste momento, o Sistema Anchieta-Imigrantes está com operação normal, com cinco faixas. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra acontece pela pista norte das duas rodovias.