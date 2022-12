Atlético-MG oficializa campeão olímpico Bruno Fucks para a vaga de Júnior Alonso

16/12/2022 | 20:23



Um dia após se despedir do paraguaio Júnior Alonso, negociado com o Krasnodar, da Rússia, no começo da temporada, mas que defendeu o clube por empréstimo por causa da guerra com a Ucrânia, o Atlético-MG oficializou o substituto: o campeão olímpico Bruno Fucks.

O novo defensor já vestiu a camisa do clube nesta sexta-feira. Fucks chega e vai reencontrar parceiros e amigos com os quais já foi campeão: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Paulinho. Ambos estavam ao lado do zagueiro na conquista da medalha de ouro olímpico em Tóquio.

"O Galo acertou a contratação do zagueiro Bruno Fuchs, Medalha de Ouro pela seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio 2020", anunciou o Atlético-MG, que fez questão de listar as qualidades do reforço. "Alto, rápido, com bom passe e posicionamento."

O jogador de 23 anos estava no CSKA Moscou, da Rússia, e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2023, com opção de compra. O segundo reforço dos mineiros trabalhou com o técnico Eduardo Coudet no Internacional, em 2020, ano de sua negociação com o clube russo.

O jogador vestiu a camisa do clube e garantiu que não desembarca em Belo Horizonte apenas para ajudar na defesa, mas também no ataque. Ídolo de Thiago Silva, amante de hambúrguer e churrasco, Bruno Fucks chegou dizendo que gosta de dar assistências e também marcar gols.