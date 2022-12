Palavra do Leitor - 16 de dezembro de 2022

Da Redação



16/12/2022 | 19:59



Pedágio ­- 1

''Pedágio em São Paulo sobe até12%'' (Setecidades, ontem). Povo de São Paulo merece, acha-se o suprassumo do eleitores. Trinta anos de PSDB, agora aí está. O fantoche do partido deixouseu legado e ainda aumentou o salário do sucessor ­ eleitores já votaram mesmo.

Antonio Vagner Vagner - do Facebook

Pedágio ­- 2

Sabe o que vai ficar mais caro também? O salário do Tarcísio.

Caio Moura - São Bernardo

Pedágio ­- 3

São Paulo, o Estado com a melhor rede rodoviária do Brasil. Pena que tem de pagar Pedágio para viajar pelas rodovias paulistas.

Marcos Almeida - do Facebook

Pedágio ­- 4

Leio no nosso Diário que a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) emitiu nota argumentando que o reajuste no pedágio foi adiado em julho "devido à sensível conjuntura econômica existente na ocasião". "Sensível conjuntura", no caso, pode ser traduzido por medo do governador Rodrigo Garcia de perder a reeleição. Pelo resultado das urnas, que o derrotaram, a estratégia não deu certo e agora o povo paulista vai pagar a conta, como sempre.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

Lula

Quem viu a solenidade de diplomação do Lula pôde constatar que o político "sem mágoas" só funcionou na campanha, pois, no day after, Lula se apresentou como rancoroso e perseguidor de seus desafetos (Política, dia 13). E como ficam os 210 milhões de brasileiros, vão ter um presidente para todos ou uma parcela da população ficará órfã de um pai conciliador? Hora de acalmar os ânimos e mostrar a grandeza de um estadista, um líder disposto a apaziguar toda população e governar sem limitações partidárias e sem sangue nos olhos. O povo não merece pagar por crimes que não cometeu.

Luciana Lins - Campinas (SP)

Lei das Estatais

Depois da desastrada gestão de Lula e Dilma, em que quase quebraram as nossas estatais com nível de corrupção jamais visto no País, casos do Mensalão, Petrolão, Lava Jato etc., na gestão de Michel Temer, em boa hora, em 2016, foi aprovada a Lei das Estatais, que dificulta a indicação de políticos ou apadrinhados do governo para direção destas empresas patrimônio dos brasiLeiros. Que, graças às boas gestões que se seguiram, recuperaram essas estatais. Mas, como verdadeiro golpe contra essas empresas públicas, o Lula, que tampouco assumiu o governo, numa tramoia escandalosa e nociva a esse patrimônio, pede e consegue que Congresso flexibilize essa Lei das Estatais. E para orgia dos políticos aliados e até do Centrão, a mesma boiada que passou do Bolsonaro, a favor do criminoso desmatamento na Amazônia, pode voltar a passar por dentro das empresas públicas e corroer esse patrimônio dos brasiLeiros. Ou seja, Lula, que blefou em seu discurso depois da vitória nas urnas, de que vai governar para 215 milhões de brasiLeiros, tal qual fez o incendiário Bolsonaro, soberbo, parece que se colocará como dono do Brasil. Outro péssimo exemplo, com negativa reação do mercado, foi o danomeação de um obscuro político, Aloizio Mercadante, para dirigir o BNDES (Política, dia 14). Uma piada! E certo está o senador Tasso Jeireissati (PSDB-CE), que diz que é "burrice do PT" quando muda a Lei das Estatais.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Primeiro escalão

O anúncio do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho para ministro do Trabalho, conforme a Cena Política (dia 14), mostra que Lula vai contemplar a região em seu primeiro escalão. E o governador Tarcísio de Freitas?

Anselmo Brusquer - São Bernardo