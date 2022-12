Só o diálogo pode reconstruir o Brasil

Wilson Pedroso Júnior



16/12/2022 | 19:55



Os desafios do novo governo federal e do Congresso Nacional para 2023 são urgentes e já estão postos à mesa. Ainda que a PEC da Transição já tenha sido aprovada pelo Senado e caminhe para um consenso entre a maioria dos deputados federais nos próximos dias, é certoque a governabilidade do Brasil a partir de janeiro depende, fundamentalmente, do bom diálogo e de conciliação entre nossos principais representantes dos poderes Executivo e Legislativo.

Na condição de presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva depende de uma excelente articulação política logo nos primeiros dias de 2023 para ter êxito em seu terceiro mandato à frente do país. Não será uma missão simples conciliaras promessas de campanha àaprovação de projetos por uma Câmara de Deputados e um Senado majoritariamente de centro-direita e, não raro, de franca oposição ao petismo.

Agregar as diferentes visões de Brasil é a missão dada ao novo governo pelas urnas. O povo brasileiro decidiu que não há mais espaço para conflagração política e arroubos populistas para os próximos quatro anos.

Espera-se, portanto, que Lula sinalize definitivamente ao país com qual equipe de ministros e ministras pretende governar. Ao privilegiar o próprio partido comas confirmações de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e Aloizio Mercadante à frente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o presidente eleito assume riscos desnecessários diante de um cenário tenso na economia global e acentua desconfianças do mercado brasileiro. Ao optar por agradar seus principais correligionários em vez de compor uma equipe de excelência técnica, o presidente eleito começou a abrir um rombo na credibilidadeda nova gestão logo de saída. E com o iminente fim do teto de gastos públicos, caberá também a Lula propor uma nova âncora fiscal para o Brasil. A missão do petista só será bem-sucedida se houver boa vontade e altivez do novo ocupante do Palácio do Planalto para debater e dialogar com os defensores da economia liberal.

Se o presidente conversar apenas com seus pares ideológicos, o preço do desatino será mais fome e miséria para dezenas de milhões de brasileiros. É tempo de distensionar animosidades e interromper a guerra ideológica na política brasileira. As eleições de 2022 já se encerraram e, dos vencedores, exige-se a grandeza e o desprendimento tão necessários em tempos de tormenta.

O Brasil só vai voltar a crescer se governo e oposição concordarem em buscar soluções negociadas e republicanas para os graves problemas que afligem nossa nação. Do contrário, todos sofreremos ainda mais as nefastas consequências de uma economia em frangalhos e de uma sociedade órfã de gestões responsáveis no comando do país.

Wilson Pedroso Júnior é consultor político.