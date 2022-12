Programa moderniza 60% da iluminação pública de Santo André

Renan Soares



16/12/2022 | 19:48



Santo André caminha para renovar toda a iluminação pública do município. Cerca 60% das luminárias públicas da cidade já foram modernizadas para lâmpadas de LED, além disso, 25% do sistema de iluminação já é controlado por telegestão, que facilita o mapeamento das condições dos equipamentos. Os números foram apontados pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), durante uma vistoria nas obras do programa responsável por esse avanço, batizado como ''Banho de Luz'', no Jardim Alzira Franco.

“Já estamos com 25% da cidade toda controlada pela telegestão, mapeada. Clicando nas ruas (o equipamento é controlado em um tablet), dá para saber mais detalhes sobre a luminária e sua luminosidade. Também já estamos com 60% da cidade modernizada com lâmpadas de LED, que consomem menos energia, portanto, custam menos para o município e iluminam de 30 a 40% a mais”, explicou Serra.

Criado em 2014, o programa ''Banho de Luz'' foi retomado em 2017, pela atual administração. A previsão é que sejam investidos R$ 98 milhões até o fim do processo. Foram adquiridos equipamentos que proporcionaram melhoria no desempenho energético e aumento da luminosidade. Por meio da telegestão, será possível que as equipes da Prefeitura tenham o controle dos 53 mil pontos luminosos por mais de 1,3 mil quilômetros de vias. A expectativa é que, tanto as lâmpadas quanto os sistemas estejam 100% implementados até o fim de 2024.

“A economia de energia gira em torno de 40%, podendo ser mais em alguns casos. Aqui no Alzira Franco, nós estamos reduzindo uma luminária de 250 watts para uma de 70 watts. Economia de 75%”, disse Vitor Mazzetti Filho, Secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Santo André.

Sobre a telegestão, Vitor explica que é uma forma de agilizar o atendimento nos serviços públicos. "Todos os outros serviços da secretaria passarão a ter o mesmo tipo de ferramenta, reduzindo os tempos de atendimento e de resposta", explica. No caso da ilimunação, a ferramenta detecta e registra falhas com o telemonitoramento, proporcionando a troca em menos tempo.