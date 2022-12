Orlando segue a sina de passar vergonha

Da Redação



16/12/2022 | 19:52



Sem muita moral no PSDB, o prefeito de São Bernardo Orlando Morando segue passando vergonha em reuniões da legenda. A mais recente foi na tarde de quarta-feira (14), em encontro on-line da executiva nacional, da qual Orlando é membro. Em dado momento da reunião, ele decidiu questionar o ainda presidente nacional Bruno Araújo sobre a presença na sala virtual do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que não integra a executiva. A resposta de Bruno foi rápida: "Ele está na reunião como representante do futuro presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite. Algum problema quanto a isso, Orlando?", disparou Bruno Araújo, para uma resposta rápida e envergonhada do prefeito são-bernardense: "Não, não. Só queria saber mesmo..."

Bastidores

Carla dobra a meta

E por falar na família Morando, ainda é tema de conversa nas rodas de política do Grande ABC o enorme salto dado no patrimônio da deputada estadual reeleita Carla Morando (PSDB), comparando a declaração de bens de 2018 com a deste ano. Na eleição passada, a mulher do prefeito tinha declarado R$ 3,2 milhões, incluindo cotas de empresas, investimentos e imóveis. Em 2022, o valor saltou para R$ 6,4 milhões, aumento de 100% em quatro anos. Uma evolução impressionante.

O comando da entidade regional

Será na terça-feira (20) a escolha do novo presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em reunião com os chefes do Executivo da região. O primeiro nome que surgiu como o sucessor do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi o de José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, principalmente após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas Filippi não vem demonstrando disposição com a função. Além disso, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), mostrou interesse em assumir o comando da entidade regional no ano que vem. No entanto, ele não tem tido a mesma aceitação de Filippi entre os colegas prefeitos, o que fez com que sua candidatura empacasse. Já há quem diga até que, para buscar uma solução, poderia surgir a candidatura de consenso de José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano. Antes do encontro oficial, os prefeitos devem se reunir para tentar chegar na reunião com o cenário definido. Mas ainda há muita conversa a ser feita.