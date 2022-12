Simonato Advogados comemora seus 15 anos

Coluna Social



18/12/2022 | 07:00



Desde 2007, a advogada Priscilla Simonato começou no comando do seu escritório em São Bernardo. Logo depois chegou sua irmã, Geisla, para ingressar na sociedade e gestão da empresa. “É uma história de amor pelo Direito solidificada para prestação de serviços na área previdenciária e do trabalho”, comenta Priscilla, que destaca que o diferencial delas é o fortalecimento de uma comunicação mais ágil. “Fazemos que o cliente compreenda todas as fases do seu processo, com status constante e muita atenção”, salienta Geisla.

Pensar em aposentadoria é planejar o futuro, com foco voltado a recursos suficientes para envelhecer bem. O objetivo do escritório está, principalmente, nesta realização. “Nós ajudamos a viabilizar questões tão sérias como estas e sabemos que isto toca profundamente as pessoas”, destaca Priscilla.

Além disso, a estrutura do local foi ampliada. Elas me receberam para o quadro #jujuvisita e me mostraram o novo espaço, no mesmo endereço da Avenida Kennedy, em São Bernardo, mas totalmente repaginado com direito a arquiteta comandando todos os detalhes para deixar o ambiente ainda mais acolhedor. “Sabemos que quando a pessoa pensa em aposentadoria, pensa no futuro. Nós ajudamos a viabilizar questões tão sérias que tocam profundamente as pessoas”, finalizam.