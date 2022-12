Dell: novo tablet Latitude 7230 Rugged Extreme chega ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



16/12/2022 | 14:55



A Dell anunciou o lançamento no mercado brasileiro do Latitude 7230 Rugged Extreme, o tablet de 12 polegadas mais leve, potente e resistente do segmento rugged. O equipamento foi projetado para oferecer mais produtividade, conectividade e desempenho ao usuário mesmo em ambientes extremos e desafiadores para que profissionais se mantenham conectados.

Voltado para usos extremos variados, como trabalho em campo em fábricas, ambulâncias ou locais abertos com interferências climáticas, o Latitude 7230 Rugged Extreme é um tablet premium que foi desenvolvido para oferecer desempenho e produtividade em cenários diversos e desafiadores.

A nova versão passa a contar com processadores Intel Core de 12ª geração e adições como recurso Wi-Fi 6E e suporte a banda larga dupla. Com isso, os usuários contarão com mais velocidade de navegação durante o uso e ao mesmo tempo um consumo de energia reduzido do equipamento.

O Latitude 7230 Rugged Extreme suporta até 20 horas de duração da bateria. Além disso, o equipamento conta com uma tela de 16:10 e fornece 13% mais área de tela ativa do que as gerações anteriores em um tablet de 12”.

Com uma tela com resolução Full HD de 1,2 mil nits e cobertura antirreflexo é possível visualizar as imagens até mesmo na incidência de luz direta do sol. A tela multi-touch pode ser utilizada inclusive com luvas, ajudando trabalhadores independentemente de sua localização ou vestimenta.

Crédito das fotos: Divulgação / Dell

O Latitude 7230 Rugged Extreme foi projetado para oferecer uma ampla gama de opções de conectividade, além de uma comunicação segura e confiável para profissionais de diversos setores. Possui pré-instalado o TPM 2.0 ControlVault da Dell, ferramenta avançada de autenticação baseada em hardware que ajuda os usuários a proteger e controlar dados com criptografia integrada.

Opções adicionais de segurança também estão disponíveis para ajudar a proteger informações altamente confidenciais, incluindo um leitor de cartão inteligente, câmera infravermelha para reconhecimento facial baseado no Microsoft Windows Hello e um leitor de impressões digitais que garante ainda mais segurança ao usuário.

A demanda por versatilidade em ambientes imprevisíveis também foi levada em conta no desenvolvimento do equipamento, que conta com as portas com a opção de serem configuradas para conexão simultânea com Wi-Fi, GPS e WWAN — tudo isso mantendo o desempenho 5G para streaming de vídeo e compartilhamento de arquivos mais rápidos e eficientes.

O tablet também pode ser personalizado para uma variedade de indústrias para obter ainda mais flexibilidade para lidar com aplicativos de campo exigentes.

O tablet Latitude 7230 Rugged Extreme já está disponível no site da Dell Technologies e pode ser adquirido através dos canais oficiais de compra da empresa.