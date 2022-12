Mel Maia revela ter passado por crise de ansiedade durante gravações de novela, entenda

16/12/2022 | 14:11



Na madrugada desta sexta-feira, dia 16, Mel Maia desabafou com seus seguidores pelos Stories e revelou ter passado por uma crise de ansiedade, durante as gravações da próxima novela das sete.

A atriz que está trabalhando em Vai na Fé, e vai interpretar Guiga no folhetim produzido pela TV Globo, contou que sofre de ansiedade e já tentou várias coisas para ficar bem:

- Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E, desde que eu descobri isso, eu comecei a fazer absolutamente tudo para viver em paz comigo mesma. Comecei a deletar pessoas, lugares, costumes, comidas, para não ter mais crises de ansiedade. Às vezes eu estava em um restaurante comendo com os meus pais e eu tinha, ou estava em uma festa e eu tinha crises de ansiedade. Comecei a fazer terapia, e eu descobri que é só eu me distrair e fazer coisas que eu gosto que tudo melhora, não tenho crises de ansiedade diariamente. Agora eu só tenho crises de ansiedade quando algo me dá gatilho, é raro, porque eu estou muito bem comigo mesma. Hoje eu tive crise de ansiedade no trabalho.

Mel continuou seu relato contando que também se sentiu mal ao pensar que poderia atrapalhar as gravações da novela e estressar os diretores:

- Quando eu tenho crise de ansiedade, eu preciso chorar muito para colocar tudo para fora. E naquele momento eu não podia. Eu tive que segurar, porque se eu chorasse, ia ter que refazer a maquiagem e demora muito para fazer a maquiagem da Guiga. Ia atrasar muito e eu ia levar bronca. E começa aquela sensação de parecer que eu não estou ali, parece que eu estou em um sonho. Eu fico pensando: será que eu choro? Será que vão me chamar para gravar agora? E se eu chorar e me chamarem?. A sensação é muito louca, e todo mundo me olhando, não tem como ficar sozinha. Não posso pensar em ter crise porque vai estressar o diretor, que vai estressar o câmera, que vai estressar todo mundo, porque eu vou estar derretida e vai ter que arrumar a atriz tudo de novo. Vai atrasar, tem cronograma...

Para finalizar, a atriz contou que isso tudo acaba causando algumas reações em seu corpo, como a prisão de ventre. Mas para tranquilizar seus fãs, Maia explica que no final tudo ficou bem e ela se distraiu nas cenas, conversando com seus colegas. Eita, que situação, hein!