16/12/2022 | 14:03



Fluminense renova com zagueiro David Braz até junho de 2024

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a renovação do zagueiro David Braz até junho de 2024. Ele é o quinto jogador a ter o vínculo renovado com o time tricolor. Os outros quatro foram o zagueiro Manoel, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o atacante Cano. O técnico Fernando Diniz também renovou.

David Braz tem 35 anos e chegou ao Fluminense no início de 2021. Em duas temporadas, o zagueiro tem 51 jogos e quatro gols com a camisa tricolor. O defensor ainda tem passagens por Palmeiras, Flamengo, Santos, Vitória, e Grêmio.

Na última temporada, David Braz chegou a ser titular com Fernando Diniz, mas acabou perdendo espaço após sofrer uma lesão na coxa, mas nunca saiu dos planos do treinador, que pediu a permanência do atleta.

O Fluminense já anunciou também o lateral Guga como o primeiro reforço da equipe para 2023. A expectativa é que nos próximos dias o clube carioca confirme a contratação do atacante Keno, outro atleta que deixa o Atlético-MG para reforçar um concorrente direto do Brasileirão.

O time de Fernando Diniz estreia no Campeonato Carioca no dia 15 de janeiro, fora de casa, diante do Resende.