Policial é baleado durante ataque de dependentes da Cracolândia no centro de SP

15/12/2022 | 21:57



Um agente da Polícia Militar foi baleado na tarde desta quinta-feira, 15, após uma confusão envolvendo dependentes químicos da Cracolândia, no centro de São Paulo. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que um policiais e dois guardas civis metropolitanos foram encurralados e acuados por um grupo que começa a tacar pedras, pedaços de madeira e tijolos nele e na viatura.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, agentes da PM foram chamados à esquina entre a Avenida Rio Branco e a Rua dos Gusmões por volta das 15h52 desta tarde. Em nota, a pasta confirmou que um policial foi baleado na perna e socorrido ao Hospital das Clínicas. A viatura também foi danificada.

O trecho entre as duas avenidas tem sido ocupado por parte do chamado fluxo da Cracolândia de São Paulo nas últimas semanas, com queixas de vizinhos e comerciantes sobre o comportamento agressivo dos usuários e o aumento da criminalidade na região.

Na última segunda-feira, 12, um grupo de dependentes químicos cercou e espancou um comerciante de 46 anos. Na ocasião, um policial militar acompanhou a ocorrência, mas não efetuou prisões em flagrante e orientou a vítima a preencher um boletim de ocorrência online.

Tanto a agressão ao comerciante quanto o ataque ao policial militar serão investigados pela Polícia Civil, segundo a SSP.