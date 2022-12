Brasil registra 62.253 casos de covid em 24h; média móvel é 37.241

15/12/2022 | 20:48



A media móvel de casos de covid-19 foi hoje a 37.241, 39% maior ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 62.253 contaminações, elevando o total a 35.823.734.

As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19. Os números estão sujeitos a revisões.

O Brasil registrou 197 mortes por covid-19 de ontem para hoje, elevando o total de óbitos a 691.632. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 128, alta de 42% em relação à de duas semanas.