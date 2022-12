Coral de Ribeirão com mais de 160 crianças se apresenta nesse sábado

Da Redação



15/12/2022 | 20:28



Mais de 160 crianças de nove escolas municipais de Ribeirão Pires se reúnem neste sábado (17) para trazer à tona o espírito natalino. Para integrar a programação Natal Iluminado, elas promoverão um coral no Paço Municipal às 19h, com apoio da prefeitura, por meio da Secult (Secretaria de Educação e Cultura) e da Secretaria de Turismo.

"Participar de um coral me deixou muito feliz. Os ensaios têm se transformado em algo especial para mim e meus amigos”, comentou Riquelme Evangelista Marques, 10 anos, aluno da E.M. João Midolla.

Para o coordenador do Núcleo de Música da Emarp (Escola Municipal de Artes) e um dos responsáveis pelo ensaio das crianças, Demétrio Montealegre, a iniciativa só é possível graças ao empenho dos profissionais da educação e cultura. “Toda a equipe abraçou esse projeto. As crianças estão adorando e esperamos um grande espetáculo”, finalizou.

No mesmo dia, o cronograma natalino de Ribeirão Pires terá no Paço a partir das 17h um roteiro com atrações artísticas e gastronômicas, como a tradicional feira de artesanato, food trucks, e a Emarp, com apresentações da banda sinfônica, música popular e coreografias de dança.