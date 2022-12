Leilão do São Caetano é adiado por falta de lances

Nilton Valentim



15/12/2022 | 19:41



O leilão da AD São Caetano foi adiado para o próximo ano por falta de lances. O pregão estava marcado para acontecer nesta quinta-feira (15), mas ninguém ofereceu qualquer quantia pelo clube. Em janeiro, a negociação será retomada, com previsão de realização do pregão em fevereiro. Dois grupos estariam interessados na aquisição, um deles é liderado por um ex-jogador de futebol e o outro tem à frente uma empresa brasileira com unidades no exterior.

Segundo o leiloeiro oficial da Sato Leilões, Antonio Hissao Sato Júnior, a Copa do Mundo e a proximidade do fim do ano contribuíram para a mudança de datas. “Os dois grupos preferiram não formular propostas. Nós consultamos o departamento jurídico do clube e adiamos”, afirmou. Quem der o lance vencedor terá direito a explorar a marca São Caetano, os direitos dos jogadores que estão sob contrato com o time, “além de todo o histórico de vitórias que o clube teve, como por exemplo o vice-campeonato da Libertadores da América (2002)”, diz o leiloeiro.

Sato Júnior afirma que a iniciativa é inédita. “A ideia surgiu da diretoria do clube, juntamente com o departamento jurídico, para tornar transparente a venda. Nunca teve no mundo a venda (por leilão) de um time de futebol inteiro. A gente já teve no passado a venda de direitos de jogadores, mas esse evento é único. É o primeiro leilão de um clube de futebol do mundo”, afirma. O grupo que arrematar o Azulão receberá um time livre de dívidas. “Tudo o que for arrematado será usado para quitar os débitos trabalhistas, tributários e outros que o clube tenha no mercado", complementou Sato.

Apesar de a situação atual do São Caetano em nada lembrar o auge do time, que no início dos anos 2000 encantou o País, revelou jogadores, disputou as principais competições nacionais, como o Campeonato Paulista, Brasileiro e Copa do Brasil – e até internacionais, como a Copa Libertadores, Sato Júnior diz que não é demérito para o clube ir a leilão. "As obras de arte mais valiosas do mundo são vendidas por meio de leilão. E nem por isso elas perdem valor, muito pelo contrário".

O edital do leilão informa que o pagamento deverá ser feito à vista, por meio de depósito, DOC, TED ou até parcelado. Caso queira dividir, o comprador terá de desembolsar 30% do valor no ato e o restante poderá ser quitado em 11 prestações mensais.

