Fifa marca reunião para definir datas e local do próximo Mundial de Clubes

15/12/2022 | 09:19



A Fifa divulgou que nesta sexta-feira acontecerá uma reunião para definir as datas e o local da próxima edição do Mundial de Clubes. O encontro interessa ao Flamengo, único representante brasileiro no torneio. O Marrocos é o principal candidato para ser sede da competição.

Além do Marrocos, outros países se colocaram à disposição da Fifa. São eles: Emirados Árabes (Abu Dabi), Catar (Doha) e Estados Unidos, que não chegou a divulgar a cidade que receberia o evento e também perdeu forças nos últimos dias.

Dos seis times que participarão da competição, cinco estão confirmados: Real Madrid (campeão europeu), Flamengo (campeão da Libertadores), Wydad Casablanca, do Marrocos (campeão da África), Seattle Sounders, dos EUA (campeão da Concacaf) e o Auckland City, da Austrália (campeão da Oceania). O campeão asiático ainda não foi conhecido e será apenas entre março e abril, o que faz com que a Fifa considere a possibilidade de convidar o Al Hilal, da Arábia Saudita, para disputar o Mundial.

No Catar, Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirmou que o torneio será realizado e se referiu ao Flamengo ao fazer a promessa. No entanto, o calendário poderá fazer com que o Real Madrid jogue com um time alternativo, o que já vem sendo estudado pelo clube espanhol.

OUTROS ASSUNTOS

A Fifa quer usar a reunião para avaliar a Copa do Mundo no Catar e tratar sobre o orçamento do ciclo para o Mundial de 2026. Além disso, deverão ser debatidos os preparativos da Copa do Mundo feminina, que acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia.