Em entrevista com Tatá Werneck, Fábio Porchat faz reflexão sobre futuro na comédia: - Envelhecer é muito duro

15/12/2022 | 09:10



Todas as temporadas de Lady Night, programa de Tatá Werneck, dão o que falar na web. Recentemente, por exemplo, Fábio Porchat concedeu uma entrevista para o programa e acabou revelando um de seus maiores medos em relação ao futuro: o envelhecimento na comédia.

Tudo começou quando Tatá questionou o amigo sobre um suposto prazo de validade dos humoristas. A resposta de Porchat foi:

- Uma das minhas maiores tristezas é saber que envelhecer é muito duro, mas envelhecer na comédia é muito pior. Meu maior medo é daqui 30 anos estar pintado de azul no teatro falando Judith, Judith, relembrando um de seus maiores sucessos no canal Porta dos Fundos.

E continua:

- Eu queria, com 60 anos, jogar meu celular no mar e nunca mais dar entrevista para ninguém. É muito raro chegar aos 80 como o Gil, como Caetano, como Fernanda Montenegro... Com essa lucidez. é triste envelhecer e perder a importância, a relevância.

Ainda tentando explicar seu argumento, Fábio relembrou o caso da Escolinha do Professor Raimundo.

- Acabou a Escolinha e seis do elenco morreram em seguida. E ao mesmo tempo, se a gente parar [de fazer comédia], a gente morre. No fim das contas, você quer fazer as pessoas darem risada e ninguém mais ri de você.

Tatá Werneck alfineta Jade Picon

E as polêmicas envolvendo a nova temporada de Lady Night não acabam por aí! Durante a entrevista com Luciana Gimenez, Werneck estava falando sobre a carreira da apresentadora quando soltou uma alfinetada para Jade Picon, que atualmente interpreta Chiara na novela Travessia, da TV Globo.

Tudo aconteceu quando Luciana estava contando sobre o sonho de ser atriz. A apresentadora revelou que acabou bloqueando essa vontade por saber que a mãe já era uma artista de sucesso na área.

- Perdi muito tempo. Queria fazer alguma coisa diferente, então quis ser modelo. Mas hoje eu penso que eu deveria ter sido atriz desde o começo, disse Luciana.

Então Tatá disparou:

- Mas dá tempo ainda. Jade Picon não fez nada e está fazendo protagonista.