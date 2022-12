Câmara dos EUA aprova financiamento do governo por mais uma semana

15/12/2022 | 09:01



A Câmara dos Representantes aprovou nesta quarta-feira, 14, por 224 votos a 201, o financiamento do governo por mais uma semana. A intenção é dar aos negociadores no Congresso mais tempo para aprovar uma lei de gastos para todo o ano, superando a oposição do Partido Republicano, que deseja adiar qualquer acordo para 2023, quando assumirá o controle da Casa. Todos os democratas votaram a favor da extensão, enquanto a maioria dos republicanos foi contrária.

O Senado norte-americano deve agora também aprovar o texto. Com a medida, o governo dos EUA pode manter os níveis de gastos fiscais de 2022. Evita-se assim a paralisação parcial (shutdown) do governo após a sexta-feira, 16, quando vence a lei interina de gastos. Desse modo, congressistas teriam até 23 de dezembro para finalizar essa tarefa. A medida para gastos para todo o ano gira em torno de US$ 1,7 trilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.