Shoujo: 10 animes para garotas para assistir no Crunchyroll

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/12/2022 | 08:55



No Crunchyroll, existe uma seção dedicada aos conteúdos do tipo Shoujo, que têm como público-alvo adolescentes do sexo feminino. Dentro da aba, é possível navegar pelo gênero (fantasia, romance e slice-of-life). Também dá para acessar os títulos mais assistidos no streaming e as novidades. Nessa lista, por sua vez, estão os animes para garotas com as melhores notas dentro da categoria “Populares”. Confira!

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Fruits Basket – 63 capítulos

Fruits Basket – ou Furuba, como é chamado carinhosamente pelos fãs – acompanha Tohru Honda, uma jovem estudante que se viu sozinha depois que sua mãe morreu. Sem casa, vai morar em uma barraca e acaba conhecendo os rapazes do clã Soma. O que ela não sabe é que a família guarda um segredo: ao serem abraçados por alguém do sexo oposto, cada um deles vira um dos animais do Horóscopo Chinês.

2. School Babysitters – 13 capítulos

Após a morte repentina de seus pais, Ryuichi Kashima e seu irmão mais novo Kotaro não têm um lugar para chamar de lar. A presidente da prestigiosa Academia Morinomiya, por sua vez, se oferece para cuidar dos meninos, dando-lhes uma casa nova e mensalidades gratuitas. Tudo isso com uma condição: Ryuichi deve ajudar na creche da escola.

3. Yona of the Dawn – 24 capítulos

Nesta opção de animes para garotas, Yona é a princesa do Reino de Kouka. Ao completar 16 anos, seu mundo vira de pernas para o ar ao presenciar o homem por quem é apaixonada assassinar seu pai. Desta forma, Soo-won começa sua ascensão ao trono, enquanto Yona é obrigada a fugir com seu guarda-costas, Son Hak, para sobreviver.

4. Psychic Princess – 16 capítulos

Desde pequena, Qian Yunxi, a filha mais velha do primeiro-ministro, é dotada de poderes sobrenaturais. Por conta disso, é considerada um mau agouro e foi confinada à Montanha do Espírito da Nuvem. Aos 16 anos, no entanto, ela descobre que foi escolhida no lugar de sua irmã mais nova para se casar com o Príncipe Ye – um homem frio, excêntrico e cruel.

5. Lovely Complex – 24 capítulos

Koizumi é uma jovem carismática, bonita e bem-humorada. Otani é um atleta descolado, gentil e atraente. Mas ambos possuem um certo problema: ela é mais alta que a média das garotas, enquanto ele é mais baixo do que os demais garotos. Assim inicia-se uma disputa entre eles para ver quem consegue arranjar primeiro um namorado.

6. Cardcaptor Sakura: Clear Card – 22 capítulos

Sequência de um dos mais amados animes para garotas. A história retoma exatamente do ponto em que a série original parou. Sakura conseguiu capturar todas as Cartas Clow, que trariam desastre ao mundo, e as transformou em suas próprias cartas. Mas um evento estranho faz as Cartas Sakura ficarem transparentes – e sem poderes mágicos – e desencadeia o surgimento de perigos muito parecidos aos enfrentados anteriormente.

7. Shugo Chara – 127 capítulos

É a opção mais longa entre os animes para garotas da lista. Aqui, Hinamori Amu é uma estudante que tem reputação de ser descolada, independente e violenta. Na verdade, não passa de uma garota tímida e romântica. Uma noite, ela vai dormir rezando para que as pessoas a vejam como é. Na manhã seguinte, encontra três ovos coloridos, cada um com um guardião capaz de realizar sonhos.

8. Skip Beat! – 25 capítulos

Kyoko Mogami é uma garota do interior que cresceu na tradicional pousada japonesa de seu amigo de infância, Shotaro Fuwa. Um dia, ele decide partir para Tokyo para se tornar um cantor famoso e a convida para ir junto. Apaixonada, a garota abandona tudo para seguir o sonho do crush. O que ela não esperava é que, quando alcançasse a fama, ele acabaria a dispensando.

9. Orange – 13 capítulos

Takamiya Naho recebe uma misteriosa carta de uma versão sua de 10 anos no futuro. No começo, a garota encara como uma pegadinha, mas os acontecimentos narraram perfeitamente o que aconteceu em seu dia. Incluindo a transferência do estudante Naruse Kakeru. Ela passa a acreditar no conteúdo e, agora, decide seguir as várias instruções e um pedido presente na carta: salvar Kakeru.

10. The World is Still Beautiful – 12 capítulos

A última dica dos animes para garotas no Crunchyroll é The World is Still Beautiful. A trama é centrada em Nike Lemercier, a quarta princesa do Reino Dukedom, que tem os poderes únicos de invocar a chuva. Depois de perder um jogo de pedra-papel-tesoura com suas irmãs, ela tem que se casar com o rei do Reino Ensolarado, Livius I. Mas ele ainda é uma criança, mesmo tento conquistado o mundo somente três anos antes de ascender ao trono.