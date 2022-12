Amazon: dispositivos da família Echo estão com até 25% de descontos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/12/2022 | 08:55



Para deixar o período de festas ainda mais especial, até às 9h de 24 de dezembro, os dispositivos Echo com Alexa estarão com até 25% de desconto na Amazon. Confira abaixo alguns destaques:

Echo Dot 3ª geração – de R$ 349 por R$ 279

Echo Dot 4ª geração – de R$ 399 por R$ 299

Echo Dot com Relógio – de R$ 499 por R$ 399

Echo Show 8 – de R$ 999 por R$ 849

Echo Show 10 – de R$ 1.899 por R$ 1.699

Echo Studio – de R$ 1.699 por R$ 1.499

Echo Show 15 – de R$ 1.899 por R$ 1.699

Os fones de ouvido sem fio com Alexa também estão em promoção. Os Echo Buds com a opção de estojo com carregamento apenas com cabo USB-C saem de R$ 899 por R$ 749. Já os Echo Buds com estojo que podem ter também carregamento sem fio ficam de R$ 999 por R$ 849. Os clientes que fizerem a compra no aplicativo da Amazon ainda ganham um desconto extra de R$ 30.

Além disso, outros dispositivos de casa inteligente têm até 40% de desconto – ofertas válidas até às 9h de 23 de dezembro. Clientes que são membros Prime, por sua vez, tem ainda uma promoção exclusiva: na compra de um Echo Dot 4ª Geração, uma lâmpada inteligente Elgin poderá ser adquirida por R$ 25. As ofertas podem ser parceladas em até 10x sem juros e têm frete grátis.