Alexandre Nero relata mudança de vida após a paternidade: Meus filhos salvaram a minha vida

11/12/2022 | 18:10



Em entrevista para o jornal Extra, Alexandre Nero abriu o coração e fez relatos emocionantes sobre sua vida pessoal. Nas telas atualmente em Travessia, o ator contou que nunca imaginou que chegaria aonde está atualmente:

- Nunca esperei ser o que sou. Confesso que para tudo que sonhei, as coisas se superaram. Jamais pensei ter uma projeção nacional, trabalhar na Rede Globo ou fazer novela. Quando que eu ia imaginar ser dupla da Giovanna Antonelli, e três vezes!? Não planejava ser pai, achei que não ia casar, que casamento não era muito para mim, mesmo sendo casado. Aí fui casado (com a atriz Fabiula Nascimento) e descasei. Então achava que não queria casar de novo e casei.

Atualmente Nero é casado com Karen Brusttolin, com quem tem dois filhos, Noá de sete anos de idade e Inã, de quatro anos de idade. O ator reflete como a relação dele com os herdeiros é especial e o ajuda a trabalhar traumas, como a perda dos pais para o câncer, quando ele ainda era adolescente:

- Depois que meus filhos nasceram, fui atrás de análise e comecei a entender que passei por traumas muito profundos. Com isso, bloqueei todas as memórias, mas agora elas começam a voltar. Por exemplo, é a primeira Copa do Mundo que assisto com meu filho falando de futebol comigo, isso obviamente me faz lembrar o meu pai. Tudo que eu faço com eles me liga aos meus pais. Não sei o que é ter pai e mãe. Então esse amor descomunal era muito complicado para mim. Estou aprendendo tudo, diariamente.

Alexandre ainda relatou que até pouco tempo depois do nascimento de Noá, ele ainda possuía vícios que já estavam fazendo mal á sua saúde:

- Meus filhos salvaram a minha vida em todos os sentidos. Eu vivia na esbórnia, na noite e na bebida. A vida para mim era uma festa. Isso foi até depois do nascimento do Noá, precisei de um tempo para cair essa ficha. Preciso fazer exercício, estou com 52, faz diferença para pegar meus filhos no colo, subir escada, fazer sexo. Acabei com a minha saúde tocando na noite. Foram 20 anos. É surreal, você bebe todo dia, vai comer 4h da manhã e dorme às 5h, acorda ao meio-dia. É uma vida louca, que você acha muito legal quando é jovem. Tenho o privilégio de ter conseguido escapar disso.