Rio Open dá primeiro convite da chave principal ao jovem Mateus Alves

11/12/2022 | 17:39



O Rio Open de 2023 já tem o seu primeiro brasileiro confirmado na chave principal. Trata-se do jovem paulista Mateus Alves, que recebeu o primeiro convite do torneio por ter conquistado o título da 3ª edição da Maria Esther Bueno Cup, competição que reúne os oito dos melhores tenistas da nova geração brasileira - até 24 anos.

"É bem provável que seja o momento mais feliz na minha carreira. Esta vitória na Maria Esther Bueno Cup veio em um momento espetacular, pois estou há cinco ou seis meses me recuperando de uma lesão. Acredito que o fator decisivo para minha vitória aqui foi o mental. Esta foi uma semana desafiadora onde sofri com dores, com o calor, com a pressão de jogar um torneio tão especial, mas acho que lidei muito bem", celebrou o tenista de 21 anos.

Na final, Alves superou Eduardo Ribeiro por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 10/5. "Estava disposto a deixar tudo dentro de quadra e foi isso que aconteceu. É um torneio muito duro, de nível bem alto. Até lá, espero trabalhar o melhor possível junto com minha equipe, para conseguir tirar o meu máximo, assim como fiz nesta semana", comentou, após levantar o troféu no Rio de Janeiro Country Club.

Com a vaga na chave principal da competição de nível ATP 500, Alves vai disputar o maior torneio de sua carreira até agora, no Rio de Janeiro. Ele já havia participado do qualifying por duas vezes, mas nunca tinha alcançado a disputa principal. O paulista ocupa atualmente a 441ª posição do ranking da ATP. Neste ano, chegou a figurar no 395º posto.

Criada em 2018, a Maria Esther Bueno Cup tem por objetivo dar incentivo às novas gerações de tênis do Brasil. Como de costume, oferece ao campeão a vaga na chave principal, um dos três convites que o torneio vai distribuir nas próximas semanas. Nesta edição também estiveram competindo: João Lucas Reis, Pedro Boscardin, Thiago Wild, Gustavo Heide, João Fonseca e Gustavo Almeida.

"Ao mesmo tempo em que se esforça para trazer ao Brasil os melhores tenistas do mundo, aqueles que ocupam o topo do ranking mundial, o Rio Open sempre busca abrir espaços para o crescimento da nova geração do tênis brasileiro. E os jogos emocionantes e de alto nível técnico que presenciamos nesta edição da Maria Esther Bueno Cup comprovam o quão acertada tem sido esta decisão de acreditar nos jovens tenistas brasileiros", afirmou Thomaz Costa, diretor do torneio.

O Rio Open de 2023 será disputado entre 18 e 26 de fevereiro, novamente no Jockey Club Brasileiro. A direção da competição já confirmou as presenças do espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, e o número 3, o norueguês Casper Ruud.