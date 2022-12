Em solo brasileiro, Neymar desabafa sobre eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar

11/12/2022 | 17:10



Desde a derrota da seleção brasileira contra a Croácia, na última sexta-feira, dia 9, os jogadores do Brasil estão se mostrando bem abalados, principalmente Neymar, um dos craques mais populares do time.

Em suas redes sociais Neymar desabafou mais uma vez sobre a derrota, agora que chegou em solo nacional o jogador reflete e admite que não sabe perder, mas que agora é ficar ao lado da família e dos amigos:

Em solo brasileiro ? Ainda dói muito a derrota, estávamos tão perto, tão perto. Infelizmente ou felizmente eu ainda não aprendi a perder. As derrotas me fortalecem mas elas me machucam demais e eu ainda não me acostumei com isso. Enfim, temos que seguir em frente ? A vida nos faz seguir, mesmo que doa e que o machucado demore a sarar, temos que seguir. Mais uma vez quero agradecer ao povo brasileiro pelo suporte e pelo carinho, ouvir de vocês que nós lutamos, nos entregamos até o final, conforta um pouquinho da nossa dor. Obrigado Qatar, por tudo.. a copa estava linda e ela tinha que ser do BRASIL para coroar tudo, mas por destino de Deus não foi. Seguimos? agora é desligar a chave, aproveitar a família e amigos, recarregar as energias porque conviver com essa derrota vai ser muito difícil, ainda me dói MUITO! FÉ