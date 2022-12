Karol Conká e Lucas Penteado se encontram pela primeira vez após BBB21

11/12/2022 | 16:11



Finalmente! No último sábado, dia 10, Karol Conká e Lucas Peteado se encontraram pela primeira vez desde o BBB21. Os dois artistas estiveram no Festival Batekoo, realizado em São Paulo.

Apesar de todas as polêmicas que enfrentaram durante o reality, os cantores subiram no palco do evento de música e cantaram juntos, surpreendendo a todos.

Ao que tudo indica, a mamacita e o rapper deixaram as mágoas para trás e decidiram investir em uma apresentação memorável.