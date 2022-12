Mari Palma posta foto de biquíni e faz reflexão sobre inseguranças: O corpo da mulher é sempre alvo

11/12/2022 | 15:10



No último sábado, dia 10, Mari Palma decidiu aparecer em suas redes sociais para fazer uma reflexão para lá de importante. Postando uma foto onde aparece de biquíni e uma camisa aberta, falou sobre suas inseguranças.

Em um desabafo, ela revela que pensou muito se postaria ou não o clique, onde não se importa em esconder o corpo, e ainda conta que está se sentindo muito bem consigo mesma, confira:

Eu pensei um monte se postava ou não essa foto. porque né? o corpo da mulher é sempre alvo, então a gente cresce aprendendo que o melhor e o mais seguro é se esconder. por vários motivos: pra não ter que lidar com comentário machista, pra não perder credibilidade, pra não apontarem defeito?mas hoje eu sigo tantas mulheres livres e fortes que me senti assim pra fazer o mesmo. Então essa sou eu depois de um longo processo de cuidado com minha cabeça e meu corpo, pela primeira vez em muito tempo me sentindo bem comigo mesma. A todas as gatas que me seguem aqui: vocês podem ser tudo que quiserem, não esqueçam disso. livres, leves, fortes, independentes, competentes e grandes gostosas também.