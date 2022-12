Ashton Kutcher fala sobre batalha contra doença e apoio da esposa, Mila Kunis: - Ela é a melhor

11/12/2022 | 15:10



Ashton Kutcher abriu o coração ao falar sobre a batalha que trava contra a vasculite desde 2019. A doença ocorre quando o sistema imunológico do corpo ataca por engano seus próprios vasos sanguíneos, causando inflamação e estreitamento dos vasos.

Segundo informações da revista People, o ator falou sobre a experiência aterrorizante, com risco de vida durante uma conversa franca com seu médico para o episódio de estreia de The Checkup with Dr. David Agus, da Paramount Plus.

- Acordei um dia e estava tendo problemas de visão, mal conseguia enxergar. Nocauteou minha audição, o que tirou meu equilíbrio e eu não conseguia andar.

O profissional de saúde elogiou que o artista fez um progresso impressionante com sua visão e audição e isto pode estar relacionado com o apoio que Mila Kunis deu ao marido.

- Eu vou dizer, sua esposa foi incrível. Apenas ficando ao seu lado. Foi uma coisa linda de se ver.

Ao que Ashton concordou:

- Ela é a melhor.