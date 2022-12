Xuxa Meneghel fala sobre volta ao cinema e descarta aposentadoria: - As pessoas me cobravam esse retorno

11/12/2022 | 13:11



Aos 59 anos de idade, Xuxa Meneghel se prepara para retornar aos cinemas com o filme Uma Fada Veio Me Visitar, adaptado do livro de Thalita Rebouças. Em entrevista ao jornal Extra, a Rainha dos Baixinhos descartou a possibilidade de aposentadoria e falou sobre os sentimentos de voltar a trabalhar como atriz.

- As pessoas me cobravam esse retorno. Quando a Thalita veio me fazer a proposta do filme, a fada vivia nos anos 60. Mas eu falei que as pessoas iam gostar mais de me ver nos anos 80, e ela concordou. Então casou a vontade dela com a minha de voltar a fazer alguma coisa para as crianças.

A artista, que completará 60 anos de idade em março de 2023, faz uma viagem no tempo até a década de 1980 no filme e ainda resgata figuras marcantes da época ar dar vida a Boy George, She-Ra, Madonna, Cindy Lauper e até Angélica - com direito a uma pinta falsa na perna. Durante a conversa com o veículo, a apresentadora revelou que desistiu da ideia de fazer cirurgia plástica:

- A fada dorme com 35 anos e volta com a minha idade. Então estou fazendo uma fada de 60 anos. A personagem da Antonia questiona em cena se ela não está velha para ser um fada. E eu digo que os jovens adoram chamar as pessoas de velhas, querendo ofender. Peço respeito às minhas rugas, à minha história. É bacana e vai fazer com que os adolescentes reflitam sobre isso. Eu, por exemplo, prometi que faria uma plástica aos 60 anos, mas não vou cumprir. Não me sinto à vontade.