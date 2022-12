Letícia Cazarré exibe novo clique com a filha caçula e reflete: A alegria é como uma pérola preciosa

11/12/2022 | 13:11



Na manhã deste domingo, dia 11, Letícia Cazarré atualizou os seguidores com um novo registro da filha caçula. A esposa de Juliano Cazarré ainda está na UTI fazendo companhia à Maria Guilhermina, que nasceu com uma condição rara no coração e está hospitalizada desde então.

Em uma publicação no Instagram, a mamãe posou com a pequena no colo e fez uma reflexão:

A alegria é como uma pérola preciosa, que se forma silenciosamente, escondida numa concha comum, no fundo do mar. Há que se ter a coragem de mergulhar ? contando apenas com o próprio fôlego ? para alcançar primeiro a concha, com o coração cheio de esperança de que, ao voltar à superfície e abri-la, aquela pequena joia luminosa estará lá, esperando por nós e pronta para servir à beleza da nossa vida.