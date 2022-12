Menino apaixonado por elevadores visita fábrica e ganha maquete em São Bernardo

Joyce Cunha



11/12/2022 | 13:03



Imagine só se existissem portais capazes de te levar a lugares feitos para descobertas, em que tudo o que você sonha pudesse ser real. Onde você pode ser aquilo que quiser: de super heroína, ou herói, a bailarina ou estrela do rock. E se a gente disser que esses portais existem? Teria coragem de embarcar nessa viagem?

A equipe do Diarinho conheceu na última semana Carlos Augusto, o Guto, 6 anos. Um menino alegre, cheio de energia e apaixonado por elevadores. Isso mesmo. Elevadores. Acredita? A curiosa admiração começou bem cedo. A família de Guto conta que, quando ele tinha por volta de 2 anos, recebeu o diagnóstico de TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Nesta condição, crianças e adultos podem ter dificuldades para se comunicar e interagir com outras pessoas, por exemplo. Mas há, também, super habilidades, como as que o Guto tem! Entre elas está o hiperfoco, que o permite ter facilidade para identificar formas e compreender letras e números.

Esse foi o início da história. “A curiosidade do Guto por elevadores vem do hiperfoco que ele tem em números. Ele sempre amou elevadores. Nos pedia para fazer vídeos, tirar fotos de painéis. Pede para entrar em prédios comerciais para conhecer seus elevadores”, conta Cintia Segura, 39, mãe de Guto.

Além dos passeios dentro deste que é o meio de transporte mais seguro já criado pelo homem, o menino tem um elevador exclusivo improvisado na casa dos avós, que fizeram questão de abrir espaço na mobília da sala para as brincadeiras do neto. Quanto aperta os botõezinhos iluminados que usamos para escolher o andar aonde vamos, no sobe e desce dos shoppings centers e outros prédios, Guto se torna o comandante de suas próprias aventuras.

Os elevadores guardam universos sem barreiras ou limites para a diversão. Quando as portas se abrem, Super Guto atravessa os portais que o levam a qualquer lugar aonde queira ir. O menino, diz a mãezona cheia de orgulho, é a personificação da expressão “alegria de viver”. “Ele tem imaginação incrível. Curte tudo que a gente faz com ele. Se vamos à praia, à fazendinha. Ele brinca nos parquinhos, brinca debaixo da chuva, em lugares fechados”, diz Cintia.