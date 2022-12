Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

10/12/2022 | 19:07



Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 10, e no domingo, 11 de dezembro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo e Star+.

Pinóquio por Guillermo del Toro (Netflix)

Quase todos conhecem o boneco de madeira que se diz um "menino de verdade" e vê seu nariz crescer a cada mentira contada. A história ganha uma releitura em animação com tons sombrios pelas mãos do mexicano Guillermo del Toro. Após algumas semanas com exclusividade nos cinemas, está disponível na Netflix desde 9 de dezembro de 2022.

Amsterdam (Star+)

Lançado com pompa por David O. Russell, a trama de conspiração chama atenção pelo elenco estelar: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Chris Rock e Robert De Niro. Após algumas semanas exclusivamente nos cinemas, estreou no streaming em 7 de dezembro de 2022.

Legacy: A Verdadeira História dos Lakers (Star+)

Boa pedida aos fãs de basquete, a série documental aborda a trajetória do Los Angeles Lakers para se firmar entre os grandes da NBA, abordando inclusive momentos importantes de jogadores históricos, como a aposentadoria de Magic Johnson por conta do vírus HIV, e a morte de Kobe Bryant em desastre de helicóptero. Disponível desde 7 de dezembro de 2022.

Reis Magos vs. Papai Noel (Amazon Prime Vídeo)

Neste filme natalino com pegada inusitada, misturando fantasia antiga e tempos atuais, o Papai Noel, no auge de seu sucesso e da fama, acaba sendo sequestrado. Ele precisará da ajuda dos Três Reis Magos, que andavam sem tanta atenção para si, para sair do apuro. Disponível desde 9 de dezembro de 2022.

Eu Odeio Natal (Netflix)

Cansada das insistentes cobranças e perguntas sobre a vida amorosa nas reuniões em família, Gianna decide contar a todos que está namorando um rapaz, e pretende apresentá-lo no Natal dali a algumas semanas. O único porém é que se trata de uma mentira. Para não dar o braço a torcer, ela precisa correr para arrumar uma paixão que tope acompanhá-la à comemoração da família em menos de 25 dias. Fez sua estreia em 7 de dezembro de 2022.