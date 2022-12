Palavra do Leitor - 10 de dezembro de 2022

Da Redação



10/12/2022 | 16:23



Oba-oba

É incrível que algumas pessoas se candidatem a cargo de deputado e fazem de seu gabinete lugar para acomodar familiares e amigos, como é o caso da parlamentar Carla Morando. Primeiro foi o Anacleto Morando, primo do sr. Morando e sócio. Não bastasse isso, nomeia a a senhora Carolina Grana Venturini, mulher do sócio de Orlando Morando <CF51>(Política, dia 24)</CF>. Outro caso exuberante é o do governador eleito Tarcísio de Freitas, um forasteiro que veio do Rio de Janeiro e foi em Santa Catarina buscar Renato Ferer para colocar como secretário de Educação. Pergunt: São Paulo não teria uma pessoa capacitada para a educação? É por isso que o Grande ABC nunca teve, em nenhum governo, uma secretaria.

Copiniano de Souza -São Bernardo

Ribeirão Pires

Se Gabriel Roncon vencer a eleição para prefeito de Ribeirão Pires no domingo e, depois, não conseguir reverter a impugnação na Justiça, pode ser que o povo ribeirão-pirense venha a viver uma situação bem esdrúxula. Vejamos: será governado por um dos candidatos rejeitados nas urnas, no caso Guto Volpi, presidente da Câmara – e que será chamado para ocupar a cadeira no Executivo em caso de vacância do titular eleito<CF51> (Política, ontem)</CF>. A política brasileira realmente não é para amadores.

Silvia Santos - Ribeirão Pires

Culpados

Nós, eleitores, somos culpados ao eleger os atuais deputados e senadores, são ágeis no “toma-lá-dá-cá” para aprovar a PEC da gastança de R$ 163 bilhões para o ex-presidiário que virou presidente e ainda nem tomou posse, mas o pior é que são favoráveis à impunidade, visto que faz anos engavetado o projeto da “prisão após condenação na segunda instância” que, coincidentemente, privilegiou o mesmo ex-presidiário que foi duplamente condenado a 22 anos em três instâncias (detido apenas 580 dias). Queira Deus que nós, eleitores, com a renovação do Legislativo para 2023, não nos frustremos como os atuais legisladores</CW>.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha

Educação em crise

Como o Brasil deseja buscar seu lugar entre as maiores potências mundiais se continua tratando as universidades públicas com o descaso que lemos em nosso <CF52>Diário</CF> <CF51>(Setecidades, ontem)</CF>? Enviar apenas uma ínfima parte dos valores que a UABC (Universidade Federal do ABC) necessita para se manter é comprometer de morte atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Juros

Levantamento feito com 156 países pela Infinity Assed Management indica o Brasil, com 13,75% ao ano, na posição da maior taxa de juros reais do mundo. Em segundo lugar vem o México com 5,39%, e, em terceiro, o Chile, com 4,66%. Israel é o décimo, com 0,75%. Parte desta nossa taxa Selic (que em dezembro de 2018 era de 6,50%) chegou neste alto patamar devido a esse desgoverno de Jair Bolsonaro, por não ser cumplice do equilíbrio fiscal e por toda sua gestão ter afrontado as nossas instituições, e o regime democrático.

Paulo Panossian - São Carlos

Seleção - 1

A Croácia derrotou a Seleção nos pênaltis e se classificou à semifinal da Copa do Mundo do Catar. A vitória croata no Estádio da Educação, em Al Rayyan, foi conquistada após 120 minutos de um jogo tenso. Nos 90 minutos regulamentares, 0 a 0. Nunca esqueça: quando chegamos à vitória, tivemos o gosto da derrota. Meus parabéns à Croácia, tiveram um grande desempenho.

Adriana Mascari

do Facebook

Seleção – 2

A Seleção foi derrotada pela soberba. Como sempre, é a favorita, mas não demonstra em campo. Joga pela camisa que tem, nunca pelo futebol. Parabéns à Croácia</CS>.

Wilson Bueno - Santo André