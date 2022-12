Linha 10-Turquesa da CPTM tem mudança na operação neste fim de semana

Da Redação

Diário do Grande ABC



10/12/2022



Neste fim de semana (10 e 11 de dezembro), haverá alteração na circulação de trens da Linha 10-Turquesa da CPTM para continuidade de execução de obras de modernização na Estação São Caetano. Durante toda a operação comercial dos dois dias, das 4h à meia-noite, os trens que seguem em direção à Jundiaí não vão parar na Estação Utinga.

A estratégia operacional é necessária para a realização de serviços na montagem da escada fixa que dá acesso à nova passarela da Estação São Caetano. Para garantir a segurança dos passageiros e dos profissionais que estarão no trecho durante a realização das obras, haverá a interdição de uma plataforma da Estação Utinga.

Desta forma, os passageiros que desembarcam na Estação Utinga, sentido Jundiaí, devem seguir viagem para desembarcar em São Caetano e retornar. Quem embarca em Utinga, com destino a Jundiaí, deve seguir até a Estação Prefeito Saladino e retornar.

As obras civis são para modernização e adequação da acessibilidade na Estação São Caetano, onde estão sendo executadas nova passarela em estrutura metálica para transposição das vias e conexão com todas as plataformas; implantação de 4 escadas para acesso a nova passarela metálica; implantação de faixa elevada de travessia de pedestres e rampa de acesso na rua Perrela; instalação de 4 elevadores; recomposição de escadas e rampa no acesso Sul-plataforma 1; regularização e alteamento da plataforma 1 e plataforma central, incluindo execução de piso novo; construção de vestiários e sanitários para funcionários e implantação de bloqueio acessível nos acessos à área paga da estação.

Em caso de dúvidas, os passageiros também podem utilizar o 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.