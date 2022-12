Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, Neymar Jr. lamenta

10/12/2022 | 15:11



Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, diversos famosos e jogadores que integram a Seleção Brasileira usaram as redes sociais para demonstrar tristeza com o ocorrido. Neste sábado, dia 10, Neymar Jr. mostrou ser uma das pessoas que mais ficou arrasada com a derrota.

Em uma publicação no Instagram, o craque desabafou:

Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante dez minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muuuuuito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o BRASIL merecia?

E finalizou:

Mas essa não era a vontade de DEUS! Valeu todo sacrifício para sentir de dentro de campo o carinho de cada um? Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção. Infelizmente não deu? vai doer por muito tempo, muito tempo. Obrigado por tudo, meu DEUS, me destes tudo e eu não posso reclamar de nada. Só agradecer por cuidar de mim. Toda honra e toda glória é sempre para ti, independente das circunstâncias.