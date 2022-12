A família aumentou! Nasce a segunda filha de David Junior e Yasmin Garcez

10/12/2022 | 15:10



Que presentão! Na última sexta feira, nasceu Odara, segunda filha do casal David Junior e Yasmin Garcez. A pequena, que recebeu uma homenagem para lá de emocionante dos papais, veio ao mundo apenas um dia após o aniversario de David.

Segundo os pais, a chegada da herdeira foi tão especial que conseguiu afastar toda a tristeza do último jogo da seleção brasileira. Confira o relato, que foi postado com um lindo registro do nascimento da menina:

Quando a gente pensa que o amor atingiu seu auge, ele vem e transborda de novo. Transborda em Odara! Presente de aniversário do papai, ela chegou um dia depois. Veio ontem, com uma data só dela, desbancando até o protagonismo da seleção brasileira nas quartas de final. Agora somos 4! Papai, Amora e Odara no time dos sagitarianos da casa, e mamãe no time dos arianos porque basta uma ariana mesmo pra botar ordem nessa farra. Dezembro agora é só festa, só axé! Agradecemos pelo carinho de todos! Re-nascemos!!!!

Em 2020 nasceu Amora, a primeira filha do casal, que foi promovida a irmã mais velha.