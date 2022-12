Santos renova e Cristiane assina por mais duas temporadas

10/12/2022 | 13:55



O Santos anunciou neste sábado a renovação de contrato da atacante Cristiane por mais duas temporadas. Ela se junta a outras três jogadoras que também já tiveram os vínculos renovados recentemente. São elas: Anna Bia, Gi Fernandes e Laura Valverde.

"Eu tenho um carinho enorme pelo Santos. Foi o clube no Brasil que deu todo esse acolhimento para nossa modalidade, naquele 'boom' que tivemos depois da primeira Libertadores. O presidente sabe o quanto ele quer contribuir mais para o futebol feminino e a gente também tem noção de que estamos deixando a desejar um pouquinho pro torcedor, sentimos isso", declarou a ex-atacante da seleção brasileira.

Cristiane vai para a sua quinta temporada como jogadora do Santos. Apenas neste ano, ela marcou 32 gols e contribuiu com 12 assistências. Apesar do bom desempenho, não voltou à seleção. Ela não tem recebido chances com a técnica Pia Sundhage.

"O Santos é o clube que me acolheu, me sinto em casa aqui, me sinto à vontade, me sinto muito bem no elenco e ambiente de trabalho é tudo. Por mais que você ganhe muito dinheiro, se você não estiver num ambiente que te faça bem, uma hora vai pesar, e aqui eu tenho tudo. Temos um ambiente tranquilo, um grupo em que as meninas são muito amigas, acolhedoras de quem chega, temos o feedback com as mais novas, com a comissão também. Então porque não ficar aqui? É minha casa, me sinto bem em Santos e muito melhor na Vila", contou.

Ela terminou o Campeonato Brasileiro como artilheira, com 13 gols, e está isolada também na artilharia do campeonato estadual, com 17 gols até o momento.

"Principalmente no primeiro ano foi bem complicado por toda a adaptação do retorno, fiquei muito tempo sem jogar aqui. No ano passado consegui exercer uma boa temporada, mas não como está sendo neste ano. Acho que fui colhendo os frutos do que plantei nos anos anteriores, de todo o trabalho que eu tenho feito individualmente, com a equipe que eu tenho, com a comissão técnica e as meninas aqui do Santos, porque não fazemos nada sozinhas", disse.

Cristiane, que tem 103 gols com a camisa alvinegra em 107 jogos disputados, comentou também sobre o ano perfeito com o Santos. "Individualmente, tem sido um ano muito importante para mim, mas espero levantar um caneco. Esse desafio para nós é extremamente importante. Meu desejo aqui no Santos é levantar o caneco ainda esse ano e, consequentemente, nos anos que vou continuar aqui vestindo esse Manto Sagrado", finalizou.