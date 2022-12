Flávia Alessandra reclama de contrato com a Globo: 'Uma série de limitações'

09/12/2022 | 22:10



Flávia Alessandra disse, em entrevista ao PodDelas, que ter contrato com a Globo "tem seu lado ruim". Ela explicou que a emissora carioca exige exclusividade como termo contratual. "Sou muito limitada por conta do meu contrato. Não posso fazer outros streamings, porque são concorrentes do GloboPlay. Para atuar no cinema, preciso de liberação da casa ou tem que ter Globo Filmes envolvido", contou.

A atriz revelou que tem vontade de ter um podcast e de fazer um documentário, mas que a Globo não teria autorizado que ela seguisse com seus projetos. "Eu, Flávia, quero montar meu podcast. Tenho esse projeto desde antes da pandemia. Estou tentando, mas não consigo liberação", disse. "Queria coproduzir um documentário, não deu certo, também não consegui".

Mas ela reconheceu o privilégio de estar no elenco fixo da emissora. "Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a Globo é a Disney da dramaturgia e eu estou lá", ponderou. "Mas eu tenho uma série de limitações".