Carlinhos Garoa festeja aniversário com show em São Bernardo





09/12/2022 | 21:16



Diz o ditado que quem canta seus males espanta. e não tem nada melhor do que reunir os amigos para, em uma data festiva, comemorar com música. É o que fará neste sábado a noite o sambista Carlinhos Garoa, que reunirá um time de músicos no Boteco Adoniran, em São Bernardo, para seu aniversário de 59 anos. “Será uma festa despretensiosa, na qual chamarei meus amigos ao palco para cantar comigo”, afirma o aniversariante.

A lista de convidados relaciona nomes de vários artistas que se apresentam regurmente nas casas da região, como Robson Batista, Fábio Pereira, Ricardo Sete Cordas e Bebê Percussão. Canhoto, integrante dos Demônios da Garoa, também é esperado.

O show de aniversário é especial também por conta da superação das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. “Perdi muitos amigos na música, mas agora a situação está muito melhor. Neste ano trabalhamos muito. A coisa andou e, com certeza, vai melhorar ainda mais”, afirma o músico.

Carlinhos Garoa masceu Luiz Carlos Octorino, em Santo André. sua trajetória na música inicou-se na adolescência. O garoto, que sempre gostou de cantar, fazia batucadas com os vizinhos para se divertir, além de integrar grupo de MPB, que chegou a se apresentar em alguns festivais.

Foi o cavaquinho, que o pai tinha, mas que não tocava, que motivou o jovem andreense a tentar tirar as primeiras notas e que deu o impulso para se aventurar na música.

A carreira profissional teve inicio em 1988, quando fomou o conjunto Paineiras e começou a se apresentar pela região. Chegou a abrir shows para grandes artistas, como Zeca Pagodinho e integrou o Garoa Paulista, que foi responsável pelo apelido que carrega até hoje, e no qual tocou com o icônico Mimi Boêmio (que em dezembro de 2020 morreu por causa da Covid) por 20 anos.

O artista destaca inclinação para estilos como o MPB, chorinho e, é claro, o samba: “MPB tá no sangue e o samba também está”. Carlinhos comenta que é quase impossível passar um show sem pedirem alguma música da cantora Alcione e explica “o timbre da voz é bem parecido, então a galera acaba gostando”, destaca o músico.