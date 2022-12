Bevin Prince, atriz de One Tree Hill se pronuncia pela primeira vez após morte trágica do marido

09/12/2022 | 19:11



Triste! A atriz Bevin Prince, do elenco da série de sucesso One Tree Hill, se pronunciou, pela primeira vez, sobre a morte de William Friend, de 33 anos de idade, que foi atingido por um raio, em julho de 2022, enquanto andava de barco na Carolina do Norte.

Em uma entrevista para a ABC News, ela falou com carinho sobre o marido:

Ele foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci na minha vida, de longe. Ele iluminou cada cômodo em que entrou. Você nunca esquecia quando conhecia Will Friend

Além disso, ela deu mais detalhes sobre a tragédia e acredita que o amado possui um propósito:

Ele tinha 33 anos. Era 3 de julho e acredito que a hora exata em que o raio caiu foi 15h13. Então, sabendo que todos os recursos estavam lá para potencialmente salvá-lo, tenho que acreditar que algo maior além de mim o estava chamando.

Bevin e o marido haviam fundado uma academia de ciclismo ao ar livre, ela decidiu dar continuidade ao negócio e comenta como será sua vida daqui para a frente:

Will viveu uma vida com propósito. Sinto a responsabilidade de levar isso adiante e encontrar meu próprio caminho para continuar a servir em sua homenagem. E é assim que minha vida será agora.