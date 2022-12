Rui Costa, sobre declarações de Bolsonaro: Brasileiro votou, houve ganhador

09/12/2022 | 19:06



Anunciado nesta sexta, 9, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), minimizou as declarações do presidente Jair Bolsonaro em discurso a apoiadores nesta sexta-feira, 9, no Palácio da Alvorada.

"Brasileiro votou, houve ganhador. Quem ganhou vai tomar posse no dia 1º de janeiro", afirmou Costa em entrevista à CNN Brasil. O petista afirmou ainda que a preocupação atual do brasileiro envolve a melhora da situação econômica do País, e não os arroubos golpistas do atual presidente.

"Povo brasileiro tem grande expectativa de que o Brasil volte a crescer, gerar emprego e dar oportunidade de trabalho a jovens. As pessoas querem a volta de programas importantíssimos, como Minha Casa, Minha Vida", destacou.

Bolsonaro quebrou hoje o silêncio adotado desde a derrota nas urnas e conversou a primeira vez com apoiadores. No discurso, disse que "nada está perdido" e que "quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês", em referência aos simpatizantes.