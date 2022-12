Renato Aragão recebe alta hospitalar após sofrer acidente isquêmico transitório

09/12/2022 | 18:23



Renato Aragão, de 87 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 9, após ser internado no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele sofreu um Acidente Isquêmico Transitório (AIT) - uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro, mas que não costuma ocasionar danos duradouros.

O comediante comemorou a melhora com uma publicação no Instagram. "Muito feliz de estar em casa e com saúde. Obrigado pelo carinho pessoal!", escreveu ele como legenda de um vídeo na rede social.

Na filmagem, Aragão aparece chegando em sua casa e reencontrando seu cachorro. "Papai chegou", falou o ator.

Os seguidores também celebraram a alta de Aragão nos comentários do post. "Só essa recepção do seu cachorro já te curou", comentou uma usuária. "Boa recuperação. Ídolo de muitas gerações", falou outro.

Durante a internação, o ator gravou um vídeo para tranquilizar os fãs. Ele disse estar bem e que as pessoas não precisavam se preocupar. Na ocasião, Aragão não tinha previsão de alta.

Diferença entre AIT e AVC

O AIT é uma interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias que vão para o cérebro. No entanto, diferente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele ocorre de forma temporária, costuma durar menos de meia hora, podendo seguir até 24 horas. Se desentupido em curto período, não deixa nenhuma lesão. Mas, caso o entupimento arterial não seja revertido, pode se tornar um AVC.

"Um AIT inicia igual um AVC, você só vai diferenciar um do outro porque o AIT se diverge e o AVC se instala. Ou porque realmente a artéria não desobstruiu e o AVC se instalou. Ou ainda porque essa obstrução durou tanto tempo que levou a um dano neuronal", explica o neurologista Marcel Simis, do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da Universidade de São Paulo (USP).