Bolsas de NY fecham em baixa, com PPI e perspectivas de aperto pelo Fed

09/12/2022 | 18:15



As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira, em uma sessão marcada pela divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em novembro. Os números levantaram interpretações sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em seu aperto monetário. A leitura acima do esperado por especialistas sugeriu maior agressividade pela autoridade monetária, mas ainda houve uma visão de que a desaceleração na alta de juros não deverá ser alterada.

O índice Dow Jones caiu 0,90%, aos 33.476,46 pontos, o S&P 500 recuou 0,73%, aos 3.934,38 pontos e o Nasdaq teve baixa de 0,70% aos 11.004,62. Na semana, houve queda de 2,77%, 3,37% e 3,99%.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos avançou 0,3% em novembro ante outubro, acima da previsão de avanço de 0,2%. Já o núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,3%, acima da projeção de alta de 0,2%.

Na visão de Edward Moya, analista da Oanda, o resultado é improvável de mudar o que o Fed fará na próxima semana. As ações estão terminando uma semana em baixa, mas com uma nota positiva, pois as expectativas permanecem altas de que o Fed reduzirá para um ritmo mais lento sua alta de juros, diz o analista. "A inflação está caindo, mas não saberemos por alguns trimestres se mais aperto será exigido pelo Fed. Por enquanto, os investidores parecem confiantes de que o Fed vai parar de apertar quando a taxa terminal atingir o pico em torno dos níveis de 5,00% a 5,25%", conclui.

Antes da última decisão de juros do ano do Fed na quarta-feira, há a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês).

"Os mercados estão muito sensíveis a isso agora", disse Susannah Streeter, analista sênior de investimentos e mercados da Hargreaves Lansdown. "Embora os aumentos de taxas superdimensionados provavelmente estejam no espelho retrovisor, trata-se de quanto tempo mais aumentos graduais de taxas continuarão, e é por isso que você tem esses males se aproximando: recessão e inflação alta. Essa é a verdadeira preocupação - que estamos teremos um cenário de estagflação", avalia.

Uma recessão nos EUA "não é inevitável", disse a secretária do Tesouro do país, Janet Yellen, na quinta, acrescentando que acredita que a maior economia do mundo está no caminho certo para reduzir a inflação.

*Com informações Dow Jones Newswires.