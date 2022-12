Senhora critica 'Travessia' na internet e Glória Perez rebate: 'fez o L, é fia?'

09/12/2022 | 18:15



A autora de novelas Glória Perez não reagiu bem ao comentário de uma senhora no Facebook sobre Travessia, seu trabalho mais recente. Em uma publicação sobre a novela, o ex-BBB André Gabeh lamentou não ter tido tempo ainda para assistir à trama. Em resposta, a idosa respondeu que ele não estava "perdendo grande coisa". Em seguida, Glória retrucou: "fez o L, é fia?".

A resposta de Glória não foi à toa. Parece que a autora deu uma stalkeada no perfil da idosa. No dia do segundo turno das eleições presidenciais, a senhora publicou um meme em comemoração à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A imagem dizia: "Triplex do Lula" e abaixo mostrava a mesma foto de Lula com a faixa presidencial três vezes.

Em outubro, Glória Perez virou notícia após curtir um tweet de um empresário que defendia o voto em Bolsonaro. Recentemente, ela foi criticada por compartilhar uma publicação em apoio ao canal JP News - que foi punido por divulgar fake news e que tem relações próximas ao atual presidente. Em entrevista ao F5, a autora negou que seja bolsonarista.