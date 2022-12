Especial de Backstreet Boys é cancelado após acusação de estupro contra Nick Carter

09/12/2022 | 18:10



O grupo Backstreet Boys está começando a colher as consequências de uma acusação de estupro feita contra Nick Carter, um de seus integrantes. Nesta sexta-feira, dia 9, a emissora norte-americana ABC decidiu cancelar o especial de final de ano que faria com a banda.

O projeto tinha até nome -Very Backstreet Holiday- e seria exibido no dia 14 de dezembro, uma semana antes da véspera do Natal.

Como você já viu aqui no ESTRELANDO, Shannon Ruth, de 39 anos de idade, alega ter sido dopada e estuprada por Nick em 2001, quando tinha 17 anos de idade. A vítima tem autismo e paralisia cerebral.

Em seu depoimento, ela ainda alega que o cantor fez outras três vítimas, que não tiveram seus nomes revelados. De acordo com informações da Billboard, em seu relato, Shannon diz ter recebido uma bebida de Nick, e que após o crime, foi diagnosticada com o papilomavírus humano (HPV).