Léo Lins é condenado a indenizar seguidora no valor de 20 mil reais, entenda

09/12/2022 | 18:10



Condenado! De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, o humorista Léo Lins foi condenado pela justiça a indenizar uma seguidora no valor de 20 mil reais. A situação ocorreu após Léo Lins ridicularizá-la nas redes sociais.

A colunista ainda falou que o ponto mais polêmica da sentença estaria no fato de que as provocações feitas pela moça contra o humorista foi por meio particular. Já Léo optou por revidar de maneira pública e, dessa forma, ficou entendido que ele abusou do direito à liberdade de manifestação.

Vale pontuar que a decisão da justiça ainda é passível de recurso.